Россиянам рассказали, как получить компенсацию при падении на льду около дома

Дворы жилых домов должны регулярно очищаться от снега и наледи, в противном случае нужно жаловаться в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Если же житель упал, поскользнувшись на льду около дома, он может направить претензию в УК или обратиться в суд, рассказал RT замдиректора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.

Тротуары во дворах должны очищаться каждые 1-3 часа, если снег не идет – каждые сутки-трое. Также в УК или ТСЖ обязаны очищать двор от наледи и льда, посыпать его противогололедными материалами. Кроме того, крыши зданий должны регулярно очищаться от снега и сосулек, этой работой занимаются либо УК, либо собственники зданий.

При падении во дворе и получении травмы важно зафиксировать место и время падения. Для этого нужно вызвать скорую помощь, чтобы получить выписку из карты вызова и впоследствии подтвердить факт получения травмы. Либо можно самостоятельно обратиться в травмпункт, взять справку, в которой зафиксированы полученные травмы.

Также, по его словам, нужно запечатлеть на фото или видео место происшествия и найти свидетелей случившегося. Кроме того, помочь могут записи с камер видеонаблюдения, которые можно получить у обслуживающих их организаций.

Пострадавшему лучше сохранить все справки с указанием срока лечения, больничный лист и чеки об оплате проезда к месту лечения и обратно, а также квитанции на оплату выписанных врачом лекарств, посоветовал эксперт Роскачества. После этого следует обратиться с претензией к тому, кто отвечает за участок, на котором человек упал.

«Если урегулировать ситуацию таким способом не получается, необходимо обратиться в суд, — добавил Поздняков. — При этом потерпевший может требовать не только возмещения расходов на лечение, но и компенсацию морального вреда, а также упущенных из-за долгосрочного лечения доходов».

Накануне в Москве женщина поскользнулась на льду и упала под автобус, медики диагностировали у пострадавшей перелом ребер и ушиб брюшной полости.

Гидрометцентр ранее предупредил москвичей об опасной погоде. Во всех регионах ЦФО прогнозируются сильный и мокрый снег, снежные заносы, гололед, гололедица и ветер до 15-20 м/с, отметил синоптик.