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Спасатели восстановили энергоснабжение в двух регионах на юге России после непогоды

МЧС: энергоснабжение в Краснодарском крае и Крыму полностью восстановлено

Энергоснабжение, нарушенное из-за плохой погоды в Краснодарском крае и Крыму, полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба в МЧС РФ в Telegram.

Тем временем в Ростовской области, также пострадавшей из-за непогоды, сошла вода, подтопленных населенных пунктов нет.

По данным МЧС РФ, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. Некоторые из них разместились в пяти пунктах временного размещения, остальные нашли приют у родных и знакомых.

При этом в Крыму, ДНР, Краснодарском крае и городе Севастополе до сих пор остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин выслушал доклады о погодных бедствиях на юге России. Российский лидер переговорил по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым, а также поручил правительству внимательно отнестись к ситуации в пострадавших регионах и принять меры по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что десятки судов не могут попасть в порт Новороссийска из-за шторма.

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Шторм в Крыму
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