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Врач перечислила продукты, которые ухудшают настроение

Врач Мухина: жирные продукты могут ухудшить настроение

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Жирная еда может стать причиной ухудшения настроения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Большое количество жирной пищи нагружает печень и желчный пузырь, возникает выброс желчи, может произойти желчная интоксикация. Также ее застой вызывает определенное настроение, гнев, недовольство», — пояснила эксперт.

В частности, по ее словам, смена настроения может быть вызвана потреблением жирного шашлыка, сала, в которых жира больше, чем самого мяса. Помимо этого, стать причиной плохого настроения может и холодная вода, продолжила врач.

«Клетки реагируют на холодную воду как на стоп-сигнал. В этом случае происходит мощная остановка кишечника, будет чувство тяжести», – уточнила Мухина.

Она посоветовала пить теплую и горячую воду, чтобы наоборот расслаблять мышцы желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей.

Ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL) до этого выяснили, что интервальное голодание может улучшить настроение, повысить энергию и уменьшить чувство голода.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогут быстро поднять настроение.

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