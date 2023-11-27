Синоптик рассказала, откуда сильный шторм пришел в Крым

Сильный шторм, обрушившийся на Крым, пришел из акватории Средиземного моря. Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказала начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, циклон двигался через Черное море, оказавшись в западных районах полуострова, затем быстро ушел на Европейскую территорию России, достигнув Воронежа.

«От осадков ущерба практически нет, однако сильный ветер принес немалые разрушения и вызвал шторм на море — 5,7 баллов у Херсонесского маяка и 3 балла в Евпатории, где волны захлестнули побережье, были подтоплены муниципальные образовательные учреждения Евпатории и город Саки», — рассказала Любецкая.

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье России начался «шторм века» — сильнейший ураган за последние 16 лет. За ночь он усилился. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Крыму скорость ветра достигала 144 км/ч. За сутки там выпало до 33 мм осадков, а на Кубани — до 43 мм.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин выслушал доклады о погодных бедствиях на юге страны. Глава государства, по его словам, переговорил по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым, а также поручил правительству внимательно отнестись к ситуации в пострадавших регионах и принять меры по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что десятки судов не могут попасть в порт Новороссийска из-за шторма.