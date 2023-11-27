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ФПК вернет деньги пассажирам, рейсы которых отменены под Краснодаром

ФПК вернет деньги пассажирам, рейсы которых отменены в Краснодарском крае

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Илья Наймушин/РИА Новости

»Федеральная пассажирская компания» (ФПК) намерена вернуть или обменять билеты пассажирам, поезда которых задерживаются из-за непогоды в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

«Возврат и обмен проездных документов можно совершить без дополнительных сборов и плат. Проездные бригады делают все возможное, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно в задержанных составах», — говорится в сообщении.

Ранее на Кубани приостановлено движение поездов из-за непогоды, задерживаются 50 составов. Уточняется, что движение поездов остановлено на побережье Краснодарского края, задерживаются порядка 50 пассажирских составов.

Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская.

До этого сильный ветер вызвал падение сотен деревьев в Краснодарском крае. Оперативный штаб Краснодарского края предупреждает жителей региона об опасности нахождения на улице во время опасной погоды — сейчас на территории Кубани действуют семь штормовых предупреждений.

Ранее мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark в Краснодарском крае.

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