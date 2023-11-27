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В городе Саки в Крыму тысячи человек остались без электричества из-за непогоды

Овдиенко: 100 тысяч человек остаются без света в городе Саки из-за непогоды

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Порядка 68 тысяч абонентов и не менее 100 тысяч человек остаются без электричества в городе Саки в Крыму. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко, его слова приводит РИА Новости.

«68 тысяч абонентов в Саках и Сакском районе без электричества. Абонент — это семья, это 100 тыс. не менее», — говорится в публикации.

По его информации, более 30 трансформаторных подстанций в данный момент без напряжения. Сейчас работают бригады. Ситуация осложняется понижением температуры воздуха и снегом. Кроме того, подчеркнул Овдиенко, идет поиск повреждения на сетях подачи теплоносителя в город от Сакской ТЭЦ, поэтому возможны перебои с подачей тепла.

До этого сообщалось, что из-за шторма в Крыму ограничено движение по трем участкам дорог.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25–27 ноября из-за дождей и сильного ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Более полумиллиона жителей Крыма остались без электроэнергии, а более 200 жителей Евпатории были эвакуированы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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