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Израиль освободил третью группу палестинских заключенных

Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек

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Abed Sabah/Reuters

Третья группа из 39 палестинских заключенных была освобождена Израилем после того, как палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту 13 израильтян и четырех иностранных граждан. Об этом сообщает телеканал al Jazeera.

Автобусы с освобожденными прибыли в палестинский город Рамалла из израильской тюрьмы Офер, расположенной в Бейтунии, а также центра содержания «Аль-Маскобия» в Иерусалиме.

Как заявила телеканалу политолог Марван Бишара, большинство освобожденных палестинских заключенных являются несовершеннолетними, что, по ее словам, демонстрирует жестокое обращение Израиля с палестинцами.

«Абсолютное большинство из 300 палестинских заключенных, освобожденных Израилем, либо несовершеннолетние, либо когда они были заключены в тюрьму, они были несовершеннолетними. Это ключевой момент», — сказал Бишара.

26 ноября ХАМАС освободил из заложников гражданина России Рона Кривого.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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