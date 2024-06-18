Обладатель Кубка Гагарина назвал команду КХЛ с самыми неприятными защитниками

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров высказался о команде с самой сложной защитой на пути его клуба к победе в Кубке Гагарина, выделив хабаровский «Амур», с которым «Магнитка» встречалась в первом раунде.

«Наверное, сложнее всего играть в прошлом сезоне было против защитников «Амура». Очень неудобный соперник, что в плей-офф, что в регулярке. Все защитники габаритные, здоровые. Может, они не такие техничные, но они свою работу делали отлично, Хабаровск же попал в плей-офф — они молодцы. Они нам вон какой бой дали», — цитирует Канцерова Legalbet.

Форвард напомнил, что специалисты и болельщики ожидали легкой победы «Магнитки» над «Амуром» в Кубке Гагарина, а на деле серия первого раунда затянулась на шесть матчей, в каждом из которых шла упорная борьба. «Металлург» в итоге победил (4-2) и затем выиграл Кубок Гагарина, в финальной серии в четырех встречах разобравшись с ярославским «Локомотивом» (4-0), который считался фаворитом перед финалом. Для 19-летнего Канцерова это был первый полноценный сезон во взрослом хоккее.

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