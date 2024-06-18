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Вице-мэр Орла отправился под домашний арест

Суд арестовал вице-мэра Орла за превышение полномочий

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Россия 1

Советский районный суд арестовал вице-мэра Орла Вадима Ничипорова за превышение полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Органами предварительного следствия Ничипоров обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ)… Суд… избрал в отношении обвиняемого Ничипорова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 16 августа 2024 года», — заявили в суде.

Задержание и арест чиновника произошли на фоне возбуждения уголовного дела по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина — главе орловского управления СК было поручено проверить обстоятельства по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности в Орле. Заявление против Ничипорова подал местный бизнесмен Вадим Кривов, занимающийся перевозками.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова.

Ранее в Орловской области задержали троих экс-участников ЧВК «Вагнер», создавших ОПГ.

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