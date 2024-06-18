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Стало известно, сыграет ли Джокович на Олимпиаде в Париже

Джокович сыграет на Олимпиаде в Париже

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Claudia Greco/Reuters

Национальный олимпийский комитет Сербии сообщил, что теннисист Новак Джокович сыграет на Олимпиаде в Париже.

4 июня Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. В четвертьфинале серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Джокович — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он в текущем сезоне пытался защитить свой титул. Из-за того, что он был вынужден сняться, Джокович потеряет статус первой ракетки мира и уступит лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Джокович перенес операцию.

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