Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов

ГД приняла в I чтении проект об уголовной ответственности за провоз патогенов

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за провоз патогенных материалов на территорию РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации подчеркивается, что документ был разработан группой депутатов, в том числе главой комитета по безопасности Василием Пискаревым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и другими.

По мнению спикера парламента Вячеслава Володина, необходимо обеспечить защиту россиян от биологических угроз, для этого нужны более эффективные меры противодействия.

Пискарев подчеркнул, что нововведение предполагает уголовное наказание в виде лишения свободы до 12 лет за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов, а также до 8 лет — за нарушение правил безопасности при обращении с ними. 

До этого заместитель директора по инновациям и развитию ВНИИ маслоделия и сыроделия, микробиолог Григорий Рогов заявил, что практически все закваски для производства сыра в России импортные. Несмотря на санкции многих стран в отношении России, заквасок и ферментов для производства сыра эти санкции до сих пор не коснулись — и, возможно, дело в том, что закваски можно использовать для распространения вредоносных микроорганизмов.

Ранее были названы продукты, повышающие иммунитет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами