ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов

Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за провоз патогенных материалов на территорию РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации подчеркивается, что документ был разработан группой депутатов, в том числе главой комитета по безопасности Василием Пискаревым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и другими.

По мнению спикера парламента Вячеслава Володина, необходимо обеспечить защиту россиян от биологических угроз, для этого нужны более эффективные меры противодействия.

Пискарев подчеркнул, что нововведение предполагает уголовное наказание в виде лишения свободы до 12 лет за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов, а также до 8 лет — за нарушение правил безопасности при обращении с ними.

До этого заместитель директора по инновациям и развитию ВНИИ маслоделия и сыроделия, микробиолог Григорий Рогов заявил, что практически все закваски для производства сыра в России импортные. Несмотря на санкции многих стран в отношении России, заквасок и ферментов для производства сыра эти санкции до сих пор не коснулись — и, возможно, дело в том, что закваски можно использовать для распространения вредоносных микроорганизмов.

Ранее были названы продукты, повышающие иммунитет.