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Угрожавшего прохожим ножом неадеквата задержали в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего прохожим ножом

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Depositphotos

В Петербурге задержали неадекватного мужчину, который угрожал прохожим ножом. Об этом со ссылкой на ГУ Росгвардии по региону сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 17 июня в Подковыровском саду, расположенном в Петроградском районе. В правоохранительные органы поступило сообщение об агрессивном мужчине, который угрожает прохожим ножом.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны установили, что нетрезвый мужчина угрожал физическим устранением нескольким людям, а также пытался выгнать их с территории сада. Росгвардейцы по горячим следам нашли нарушителя и задержали его на улице Большой Зелениной.

Злоумышленником оказался 36-летний ранее судимый по статье о незаконном хранении наркотиков гражданин. Выброшенный нарушителем нож позже нашли в саду.

Ранее мужчина упал на нож у себя дома и попал в больницу.

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