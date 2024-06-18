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Врач рассказал, как сохранить здоровье глаз во время купального сезона

MedicalXpress: во время плавания необходимо снимать контактные линзы

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Depositphotos

По словам офтальмолога Масиха Ахмеда из Медицинского колледжа Бейлора (США), плавание в контактных линзах повышает риск травмирования роговицы и попадания в глаза патогенных микроорганизмов. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Офтальмолог объяснил, что, плавая в бассейнах, озерах и океанах, можно заразиться бактериальными, грибковыми и другими инфекциями. Самым опасным микроорганизмом, который может обитать в воде, является акантамеба — простейшее, которое после внедрения в роговицу может вызвать ее воспаление.

Чтобы обезопасить глаза во время плавания, доктор Ахмед рекомендует не открывать их под водой и пользоваться очками для плавания. Также во время пребывания в воде не стоит носить контактные линзы. Дело в том, что такое средство коррекции повышает риск появления в глазах микротравм, облегчающих проникновение в организм возбудителей инфекций. Кроме того, материал линз обладает повышенной способностью впитывать воду и удерживать вредные микроорганизмы, что также повышает риск развития инфекционных болезней глаз.

Если по каким-либо причинам отказаться от ношения контактных линз нельзя, врач рекомендует использовать одноразовые варианты и извлекать их сразу после выхода из воды.

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