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Глава ФФР о скандале с украинской шпажисткой: нам наплевать, что там происходит

Глава ФФР Мамедов: скандал с украинской шпажисткой не приведет к последствиям

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов выразил мнение, что скандал с украинской шпажисткой Еленой Кривицкой, которая отказалась жать руку представительнице Грузии Майе Гучмазовой, не приведет к серьезным последствиям, передает РИА Новости.

«Нам наплевать, что там происходит. Никакого отношения к Европейской конфедерации фехтования мы не имеем. Поскольку там все они безвольные и бесхребетные, думаю, ничем нынешняя ситуация не закончится», — сказал Мамедов.

Похожий случай случился 27 июля 2023 года, когда украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.

Позже она была возвращена для участия в командном турнире. Сборная Украины в матче за бронзовые медали уступила Южной Корее.

Ранее ряд стран отказались от участия в турнире по художественной гимнастике на Играх БРИКС.

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