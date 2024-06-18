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Блинкен рассказал, как США могут выйти из соглашения с Украиной

Блинкен назвал обычной процедуру одностороннего выхода из соглашений с Украиной

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Luis Barron/Global Look Press

Процедура одностороннего выхода из соглашений, подобных соглашению о безопасности с Украиной, является стандартным механизмом. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Любое международное соглашение того или иного рода всегда содержит механизм, позволяющий одной из сторон выйти из него. Это стандартное положение по исполнению любых таких соглашений», — заявил Блинкен на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции после переговоров в Вашингтоне.

Заявления Блинкена прозвучали на фоне неопределенности и заявлений других официальных лиц из США насчет того, что Вашингтон может расторгнуть этот договор в ряде случаев. Одним из наиболее вероятных является возвращение Дональда Трампа в Белый дом — политик уже заявил, что в случае победы на выборах он расторгнет соглашение.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в случае смены американской администрации нет гарантий соблюдения Вашингтоном соглашения с Киевом.

Ранее глава Пентагона заявил, что президент РФ Владимир Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире.

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