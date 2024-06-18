Поклонники блогера Столярова заблокировали дороги в Кызыле

Поклонники Алексея Столярова заблокировали дороги на фан-встрече с блогером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Столяров ушел со сходки из соображений безопасности. В социальных сетях блогер извинился перед фанатами за то, что пришлось отменить мероприятие. Он объяснил, что было бы небезопасно проводить его дальше.

Столяров заявил, что встреча была очень плохо организована. Они не ожидали, что на мероприятие придет такое большое количество людей.

«Тувинцы, вы потрясающие люди. Очень добрые. Но такое количество людей было сложно организовать. <…> Такого мы никогда не испытывали. Вы большие красавчики», — отметил блогер.

Алексей Столяров завел YouTube-канал в 2014 году. Его канал посвящен спортивной тематике. Блогер принимал участие в шоу «Русский Ниндзя», «Большой Побег», и «Полный блэкаут». Он также был фитнес-тренером во втором сезоне шоу «Пацанки».

В 2022 году Столяров провел музыкальную премию «Новая Песня Года» Валей Карнавал. В том же году он запустил экстремальное YouTube-шоу про путешествия «7 Вершин».

Ранее бывший муж Лерчек ответил на слухи о выписке блогерши из квартиры.