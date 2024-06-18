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Уголовное дело возбудили после травмирования женщины на производстве в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту травмирования женщины на работе

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ГСУ СК России по Санкт-Петербургу' class="item-image" >
Телеграм-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как на работницу производства упала металлоконструкция весом в две тонны. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и виновных в проиошедшем.

Инцидент произошел 17 июня на литейном производстве в Колпино. Женщина подошла к одной из конструкций, чтобы проверить процесс. В этот момент элементы весом две тонны упали ей на спину. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали женщину. У нее диагностировали перелом позвоночника, ребра и плеча. Состояние пострадавшей врачи оценивают, как тяжелое.

Ранее чесальный станок оторвал руку сотруднику завода в Тульской области.

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