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Волны высотой 8 метров ожидаются на Черноморском побережье Кубани

МЧС: в Краснодарском крае ожидают волны высотой до восьми метров

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Ramon Espinosa/AP

Волны высотой восемь метров ожидаются на Черноморском побережье Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Сильный шторм прогнозируют до конца суток 27 ноября на побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

«Высота волн будет достигать восьми метров <…>, зыбь от юго-запада», — сообщили в МЧС.

Тяжелые погодные условия будут и на Азовском море. В пресс-службе администрации Ейского района предупредили, что ночь на 27 ноября уровень воды в Таганрогском заливе и северо-восточной части морской акватории может достигнуть опасных отметок

«В воскресенье над Новой Каховкой сформируется циклон, который <…> приведет к усилению южного, юго-западного ветра в Ейском районе», — уточнили в пресс-службе.

26 ноября ураганный ветер накрыл Крым. Его порывы достигают до 40 метров в секунду.

Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за ухудшающихся погодных условий.

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