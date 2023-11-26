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Москвичам рассказали о приближающемся снегопаде, который бывает раз в 40 лет

Синоптик Вильфанд: Москву накроет сильный снегопад, который бывает раз в 40 лет

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Москву накроют сильный снегопад, ледяной дождь и метель в ближайшие 13 часов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такие интенсивные осадки случаются раз в 40 лет. При этом в столице ожидается сильный ветер до 15-20 м/с.

«Это очень опасная и тревожная погода. Нормальная жизнь столицы будет затруднена, особенно в сфере транспорта — наземного и воздушного», — сказал Вильфанд.

Синоптик указал, что за этот период должно выпасть 15-25 мм осадков, высота сугробов вырастет до 25 см и более.

«27 ноября за все годы метеорологических наблюдений максимальное количество осадков выпадало в 1977 году. Оно составило 20 мм, то есть в этом году их количество будет близким к рекорду или даже рекордным», — добавил он.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 м/с, также вырастут сугробы.

Ранее метеоролог раскрыл высоту сугробов в Москве.

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