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Россиянин выстрелил себе в живот из арбалета и сам добрался до врачей

В Петербурге мужчина с арбалетной стрелой в животе сам приехал в больницу

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В Санкт-Петербурге мужчина обратился к медикам со стрелой в животе. Об этом пишет «Фонтанка».

24 ноября в больнице Святого Георгия приняли 38-летнего мужчину. Он добрался до туда самостоятельно из квартиры на Северном проспекте. При этом в животе у пациента находилось инородное тело.

Раненый петербуржец смог пояснить детали произошедшего. По предварительным данным, он перезаряжал арбалет дома и случайно выстрелил в себя 6-сантиметровой стрелой.

В тот же день 15-летний подросток из Петербурга выстрелил себе в лицо из ракетницы.

Ранее в Подмосковье мужчина выстрелил себе в голову из пневматики и прожил шесть лет с пулей в глазу.

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