В Подмосковье пятиклассники играли в военный госпиталь на «Уроке мужества»

В Коломне учеников пятого класса пригласили на интерактивный «Урок мужества» в импровизированном военном госпитале. Об этом в соцсетях рассказала сотрудница Молодежного центра «Выбор».

23 ноября там провели занятие для школьников из Соснового Бора. Его кульминацией стала «игра» с окровавленными манекенами и оторванными конечностями с AliExpress в инсталляции «Работа Коломенского госпиталя в годы войны». Дети надели медицинскую форму и попробовали оказать помощь «раненым».

В беседе с изданием «Подъем» организаторы мероприятия заявили, что дети были подготовлены, а «интерактив рассчитан». По их словам, школьникам понравилось переодеваться в медсестер и врачей.

«У нас дети оказывают помощь раненным, перевязывают руку, например, прежде чем, зайти, и потом мы даем им краску, в данном случае вишневый сироп, как пользуются на «Мосфильме», они эту ранку по бинтику проводят, и они знают, что это не кровь. Потом мы предупреждаем, что попадем в прачечную, затем у нас будет комната выздоравливающих с кроватью, а потом госпиталь. Мы готовим детей, они сначала пробуют стирать, так как первая открывается прачечная, потом комната выздоравливающих, там сидят ребята в форме, желающие могут голову, руку обмотать, краску нанести, это для 5-6 классов, они с удовольствием это делают, весь краситель, бинты могут перевести на это дело, им нравится», — рассказали представители центра.

Во время занятия дети также посмотрели видеоролик «Встанем» и прослушали экскурсию в комнате «Славы», где были выставлены предметы, привезенные с мест боев Великой Отечественной войны.

Ранее «Урок мужества» с имитацией митинга прошел в одной из школ Нижневартовска.