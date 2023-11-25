В Киеве начались перебои со светом

В Киеве начались перебои с электричеством. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Сообщается, что могли быть повреждены линии электропередач в результате падения обломков беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Киеве, а также Черниговской области Украины звучит воздушная тревога. Отмечается, что тревога также объявлялась в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. При этом в Киеве сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

23 ноября власти Украины заявили о повреждении заводов в Херсоне. Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.