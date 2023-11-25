ХАМАС освободит 13 человек, из них восемь — дети

Палестинское движение ХАМАС намерено освободить в субботу, 25 ноября 13 человек, 8 из которых — дети. Об этом говорится в сообщении портала Yedioth Ahronoth.

«Израильские официальные лица подтвердили в пятницу вечером, что 8 из 13 заложников, включенных в список тех, кто должен быть освобожден в субботу, являются детьми», — следует из сообщения.

Ранее минздрав Израиля сообщил, что все 24 человека, вернувшиеся в страну в составе группы освобожденных заложников из сектора Газа, распределены по израильским больницам. Отмечается, что 24 детей и взрослых вернулись в Израиль. При этом 13 из них — израильтяне, а 11 — граждане других стран.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) остается на текущих позициях внутри сектора Газа и будет в ближайшее время готовиться к возобновлению боевых действий после прекращения гуманитарной паузы.

24 ноября стало известно, что ХАМАС освободил первых заложников по гуманитарной договоренности с Израилем. Позднее Международный комитет Красного Креста подтвердил успешное освобождение группы из 24 заложников из сектора Газа. Медики осмотрели освобожденных из сектора Газа заложников и пришли к вердикту, что их жизням ничего не угрожает.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.