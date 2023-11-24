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В Израиле семьи заложников движения ХАМАС потребовали оставки Нетаньяху

JP: семьи заложников требуют отставки Нетаньяху у здания парламента Израиля

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Ammar Awad/Reuters

Родственники людей, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, организовали акцию протеста перед зданием израильского парламента. Участники митинга требуют отправить в отставку действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщает местное издание Jerusalem Post со ссылкой на активистов движения The Families' Tent.

В материале указано, что семьи пленных протестуют перед зданием парламента на протяжении последних 16 дней. Как отметили представители движения, люди не готовы и дальше ждать освобождения родственников, пока чиновники подвергают граждан риску из-за страха лишиться своих должностей.

«Группа семей, потерявших близких в результате теракта 7 октября или имеющих родственников, удерживаемых ХАМАС в качестве заложников, собралась <...> перед Кнессетом, чтобы потребовать отстранения премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — говорится в публикации.

По данным издания, 25 ноября в Иерусалиме должна пройти еще одна акция протеста. Основной целью ее участников также станет отставка главы кабинета министров, уточняется в статье.

Утром 24 ноября соглашение о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС официально вступило в силу. За два дня до этого стороны конфликта заключили сделку, в соответствии с которой ХАМАС должен освободить 50 заложников в обмен на четырехдневное прекращение огня.

Ранее стало известно о планах Израиля отпустить 39 палестинских заключенных в рамках перемирия.

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