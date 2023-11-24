Участникам массовых протестов в Ирландии пригрозили 12 годами тюрьмы

Глава Минюста Ирландии Хелен МакЭнти заявила, что участникам массовых беспорядков, произошедших в Дублине, может грозить тюремное заключение сроком до 12 лет. Слова министра приводит The Guardian.

«У нас очень, очень строгое законодательство: до 10 лет лишения свободы, а также до 12 лет за нападение на члена охраны правопорядка Ирландии», — отметила МакЭнти.

Она охарактеризовала сложившуюся в городе ситуацию как «очень нестабильную». После погромов, произошедших в четверг из-за нападения возле школы, присутствие полиции в Дублине будет усилено, отметила министр.

«Некоторые из них (протестующих. — «Газета.Ru») намеревались вызвать только хаос, грабежи и массовые беспорядки, и с ними будут поступать соответствующим образом», — сказала МакЭнти.

По ее информации, уже арестованы 34 человека. Большая часть из них предстанет перед судом 24 ноября. Сейчас полиция просматривает тысячи часов записей с камер видеонаблюдения с целью определения других возможных подозреваемых в преступлениях во время погромов.

Люди на кадрах, замеченные в противоправных действиях, также будут задержаны и отправлены в суд, заключила министр.

Погромы в столице Ирландии начались поздно вечером 23 ноября и продлились до следующего утра. Причиной протестов стало нападение мигранта с ножом на трех детей и женщину.

Ранее стало известно, что по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы «Уйташ» арестованы 126 человек.