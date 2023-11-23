По делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту арестованы 126 человек

По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы «Уйташ» арестованы 126 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Всего по этому делу там сидит 126 человек», — написал он.

Хадулаев отметил, что с семерыми из них намедни была проведена беседа.

«Все семь человек не согласны с тем, что им предъявили такие статьи, а именно ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)», — пояснил зампред региональной комиссии.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы «Уйташ» произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле — из них задержали около двухсот.

Позднее 44 участника беспорядков города Махачкала пытались обжаловать арест.

Ранее силовики задержали замглавы МВД Дагестана.