Под Челябинском эвакуировали более десятка школ

В Копейске Челябинской области массово эвакуировали более десяти школ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По информации издания, о массовой эвакуации образовательных учреждений в соцсетях рассказали жители города. В одну из школ поступило сообщение с угрозами, а в остальные это послание пришло в виде рассылки, отметил источник URA.RU.

«Поступили сигналы о нахождении якобы опасных предметов. Сотрудниками правоохранительных органов проведены обследования. Никаких подозрительных или представляющих опасность предметов обнаружено не было», — рассказали в пресс-службе МВД, передает издание.

Всего в городе эвакуировали 11 образовательных учреждений. Прочие детали на данный момент не уточняются.

Ранее учитель разделся догола в детской поликлинике на Сахалине, оттуда эвакуировали 500 человек.