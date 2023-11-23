Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Под Челябинском эвакуировали более десятка школ

В Копейске массово эвакуировали более десяти школ

close
100%
Shutterstock

В Копейске Челябинской области массово эвакуировали более десяти школ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По информации издания, о массовой эвакуации образовательных учреждений в соцсетях рассказали жители города. В одну из школ поступило сообщение с угрозами, а в остальные это послание пришло в виде рассылки, отметил источник URA.RU.

«Поступили сигналы о нахождении якобы опасных предметов. Сотрудниками правоохранительных органов проведены обследования. Никаких подозрительных или представляющих опасность предметов обнаружено не было», — рассказали в пресс-службе МВД, передает издание.

Всего в городе эвакуировали 11 образовательных учреждений. Прочие детали на данный момент не уточняются.

Ранее учитель разделся догола в детской поликлинике на Сахалине, оттуда эвакуировали 500 человек.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий