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Россиянина, который насиловал дочерей своих сожительниц, посадили на 19 лет

В Пермском крае мужчину наказали за надругательство над приемными дочерьми

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Depositphotos

В Пермском крае мужчина много лет насиловал малолетних дочерей двух своих партнерш. Об этом сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.

Следствие доказало причастность 41-летнего жителя Пермского муниципального округа к 16 преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он надругался над тремя девочками, с матерями которых проживал, с 2010 года по 2011-й и с 2016-го по 2022-й.

О преступлениях мужчины стало известно, когда одна из потерпевших рассказала своей матери о произошедшем с ней и ее маленькой сестрой.

Суд назначил педофилу наказание в виде 19 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима, а после освобождения получит еще 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.

Ранее под Хабаровском педофил изнасиловал двух девочек, затащив их в гаражи.

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