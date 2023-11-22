Врач предупредил о связи плоскостопия с появлением варикоза

Статистические нарушения стопы, в том числе плоскостопие и вальгусная деформация, могут привести к развитию варикоза. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал флеболог Хачатур Кургинян.

По его словам, заболевание вен появляется у каждого второго пациента, у которого есть деформация стопы. В связи с опасными последствиями варикоза врач призвал не запускать недуг.

«Почти у всех пациентов с варикозной болезнью есть плоскостопие, то есть здесь взаимосвязь есть. Что касается взаимосвязи между ковидом и варикозом, то ковид раскрыл многие заболевания, о которых знать никто не знал, но в случае, когда есть варикоз, в разы повышается риск тромбоза. Варикоз — это то, от чего лучше избавиться и спать спокойно», — заключил Кургинян.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого говорила, что в группе риска по развитию варикоза находятся люди, у которых есть наследственная предрасположенность и лишний вес, а также те, у кого стоячая работа. По ее словам, чаще всего данное заболевание появляется у женщин, на это влияет их гормональный фон.

Ранее врач перечислил напитки, которые опасно пить при варикозе.