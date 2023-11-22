В Европе назвали число приехавших с Украины в ЕС мужчин призывного возраста

С 24 февраля 2022 года с Украины в страны Европейского союза приехали 650 тыс. мужчин призывного возраста. Об этом сообщает австрийское издание Еxxpress, ссылаясь на данные Евростата.

Уточняется, что это только число официально зарегистрированных мужчин, которые покинули Украину после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ.

Издание указывает, что 190 тыс. из них приняла Германия, а еще 100 тыс. украинцев находятся в ФРГ нелегально.

«Для Украины потеря трудоспособных мужчин является серьезной проблемой. Ракеты, танки, боеприпасы и другое военное оборудование можно заменить — при условии поставок со стороны западных союзников. Но с солдатами все сложнее», — говорится в публикации.

Автор статьи также привел статистику Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, согласно которой с начала конфликта с Украины уехали примерно 6,3 млн граждан.

«Многие из украинских мужчин просто не хотят участвовать в боевых действиях», — резюмировал журналист.

17 ноября сообщалось, что около 20 тысяч украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, нелегально покинули страну.

Ранее Польша начала выдавать Киеву уехавших с Украины мужчин.