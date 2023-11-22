Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Европе назвали число приехавших с Украины в ЕС мужчин призывного возраста

Еxxpress: с 2022-го с Украины в ЕС приехали 650 тыс. мужчин призывного возраста

close
100%
Michael Kuenne/Global Look Press

С 24 февраля 2022 года с Украины в страны Европейского союза приехали 650 тыс. мужчин призывного возраста. Об этом сообщает австрийское издание Еxxpress, ссылаясь на данные Евростата.

Уточняется, что это только число официально зарегистрированных мужчин, которые покинули Украину после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ.

Издание указывает, что 190 тыс. из них приняла Германия, а еще 100 тыс. украинцев находятся в ФРГ нелегально.

«Для Украины потеря трудоспособных мужчин является серьезной проблемой. Ракеты, танки, боеприпасы и другое военное оборудование можно заменить — при условии поставок со стороны западных союзников. Но с солдатами все сложнее», — говорится в публикации.

Автор статьи также привел статистику Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, согласно которой с начала конфликта с Украины уехали примерно 6,3 млн граждан.

«Многие из украинских мужчин просто не хотят участвовать в боевых действиях», — резюмировал журналист.

17 ноября сообщалось, что около 20 тысяч украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, нелегально покинули страну.

Ранее Польша начала выдавать Киеву уехавших с Украины мужчин.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий