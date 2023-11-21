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Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России

Путин: для России поддержка материнства и детства является приоритетом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил, что поддержка материнства и детства — одни из главных приоритетов в сегодняшней России. Об этом говорилось в приветственном слове главы государства, которое зачитали на концерте в честь Дня матери. Его цитирует РИА Новости.

«Семья — это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни семей в России также в числе ключевых приоритетов.

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 26 ноября. Праздничное мероприятие проходило в Государственном Кремлевском дворце. Почти шесть тысяч мам пришли на концерт «Мать-героиня». Победительницы конкурсов получили почетные грамоты и благодарственные письма.

На прошлой неделе вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко рассказала, что сенаторы прорабатывают новые законодательные инициативы в области семейной политики.

Ранее Путин высказался о российских достижениях.

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