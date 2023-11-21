Росгвардеец занял у сослуживцев более 10 млн рублей, уволился и пропал

Сотрудник Росгвардии занял у 20 сослуживцев более 10 млн рублей, а затем уволился и исчез. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 28-летний росгвардеец начал занимать деньги у коллег еще в мае этого года. Мужчина называл разные предлоги. Например, рефинансирование кредита, внезапная блокировка всех банковских карт, лечение дочери, у которой возникли осложнения после операции, и так далее.

Коллеги не отказывали ему — мужчина и раньше брал деньги в долг, но всегда отдавал. Один из сослуживцев даже сам взял кредит, чтобы помочь россиянину. В результате росгвардеец назанимал сумму, превышающую 10 млн рублей.

Однако в какой-то момент мужчина уволился с работы и перестал выходить на связь. После это коллеги что-то заподозрили и все вскрылось. Обманутые сотрудники Росгвардии обратились в полицию.

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