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Росгвардеец занял у сослуживцев более 10 млн рублей, уволился и пропал

Baza: росгвардеец занял у 20 коллег более 10 млн рублей, уволился и исчез

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Pavel Golovkin/AP

Сотрудник Росгвардии занял у 20 сослуживцев более 10 млн рублей, а затем уволился и исчез. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 28-летний росгвардеец начал занимать деньги у коллег еще в мае этого года. Мужчина называл разные предлоги. Например, рефинансирование кредита, внезапная блокировка всех банковских карт, лечение дочери, у которой возникли осложнения после операции, и так далее.

Коллеги не отказывали ему — мужчина и раньше брал деньги в долг, но всегда отдавал. Один из сослуживцев даже сам взял кредит, чтобы помочь россиянину. В результате росгвардеец назанимал сумму, превышающую 10 млн рублей.

Однако в какой-то момент мужчина уволился с работы и перестал выходить на связь. После это коллеги что-то заподозрили и все вскрылось. Обманутые сотрудники Росгвардии обратились в полицию.

Ранее российские полицейские потеряли изъятую иномарку по пути на штрафстоянку.

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