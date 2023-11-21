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Врач рассказала, к каким последствиям может привести одиночество

Психотерапевт Крашкина: отсутствие личного общения может привести к депрессии

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Depositphotos

Отсутствие личного общения чревато появлением чувства изоляции и развитием депрессии. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, в долгосрочной перспективе одиночество может привести к ухудшению эмоционального благополучия и психологического состояния.

«Она (личная коммуникация — «Газета.Ru») позволяет людям выражать свои мысли, эмоции и потребности, что важно для установления глубоких и доверительных отношений. Личная коммуникация также позволяет передавать невербальные сигналы, такие как мимика, жесты и тон голоса, что обогащает и углубляет понимание и связь между собеседниками», — продолжила Крашкина.

Она добавила, что отсутствие общения может сказываться на снижении эмоциональной поддержки, что важно для поддержания психического здоровья.

Американский врач Вивек Мерти до этого рассказал, что одиночество повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, старческого слабоумия и депрессии сильнее, чем курение.

Врач Ирина Смолярчук также отмечала, что самое опасное в одиноком образе жизни — отсутствие человека, который поможет в экстренной ситуации.

Ранее психолог объяснила, почему люди нередко выбирают жизнь в одиночестве.

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