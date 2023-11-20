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На Украине заочно арестовали сына экс-замсекретаря СНБО Гладковского

Украинский суд заочно арестовал сына экс-замсекретаря СНБО по делу о хищениях

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорю по делу о хищении почти $354,8 тыс. у «Укрспецэкспорта», сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Следователь ВАКС поддержал позицию прокурора САП и заочно арестовал близкого родственника лица, занимавшего ранее должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины, по делу об ущербе «Укрспецэкспорту» (входящему в сферу управления государственного концерна «Укроборонпром»), — говорится в сообщении.

После задержания сына замсекретаря СНБ и доставки его до места проведения досудебного расследования будет решен вопрос о применении этой меры пресечения, сообщили представители САП.

В середине ноября МВД России объявило в розыск экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Андрея Парубия.

Ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов объяснил, почему с коррупцией на Украине невозможно бороться.

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