В Москве два лебедя попали в полынью и не смогли выбраться

В центре Москвы два лебедя угодили в полынью на пруду в парке усадьбы Трубецких. Они не смогли самостоятельно выбраться, к месту происшествия прибыли орнитологи, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Полынья находится в десяти метрах от берега и окружена тонким льдом, ее размер составляет полтора на три метра. Орнитологи планируют спасти лебедей, после чего доставят их в питомник «Диво-птица».

Специалисты ранее рассказали россиянам, как помочь опьяневшим от ягод птицам. Они подчеркнули, что таких пернатых важно отнести в теплое помещение и положить в небольшую коробку.