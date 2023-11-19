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Больше 50 девушек влюбились в мошенницу, притворявшуюся мужчиной

Shot: 50 девушек влюбились по переписке в мошенницу, притворявшуюся мужчиной

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Телеграм-канал «SHOT»

Более 50 девушек влюбились по переписке в мошенницу, притворявшуюся мужчиной. Эту историю опубликовал Telegram-канал Shot.

Аферистку разоблачил частный детектив по заказу родственников одной из девушек. Их подозрения вызвало то, что новый знакомый просил у нее в качестве доказательств своих чувству деньги и вещи.

Девушки знакомились с «мужчиной» по имени Гор в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — он писал им личные сообщения, флиртовал и признавался в чувствах, после чего знакомил их с «сестрой» Анной вживую. Сам же никогда не появлялся, а если встречи все же назначались, исчезал в последний момент. Если женщины начинали подозревать что-то, то «Гор» прекращал общение.

Женщине 23 года, она владеет интернет-магазином одежды. В ходе общения с жертвами она убеждала их переводить ей средства в помощь инвалидам, военным и нуждающимся. Позднее стало известно, что некоторые из жертв мошенницы удаленно работали за нее бесплатно — они соглашались фотографировать одежду для ее онлайн-магазина и придумывать дизайны одежды для ее магазина.

До этого россиянка задолжала 5 млн рублей из-за знакомства в интернете.

Ранее психолог рассказала, на каких интернет-площадках лучше всего заводить романтические знакомства.

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