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В Приморье из-за погоды отменили внутрикраевые авиарейсы

Минтранс: в Приморье из-за непогоды отменены авиарейсы в Кавалерово и Пластун

В Приморье на фоне непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в поселки Кавалерово и Пластун. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса Приморья.

Кроме того, из-за непогоды были отменены несколько автобусных рейсов: 515/1 «Владивосток – Терней – Владивосток» с временем отправления из Владивостока в 15:30, из Тернея – в 09:00; 503/2 «Владивосток – Дальнегорск – Владивосток» с временем отправления из Владивостока в 08:30, из Дальнегорска – в 07:30; 532 «Владивосток – Ольга – Владивосток» с временем отправления из Владивостока в 11:40 из Ольги – в 10:50.

До этого начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин сообщал, что на дороге НевельскХолмск произошел сход грязевых масс из-за проходящего по югу Сахалина циклона.

13 ноября сообщалось, что из-за сильного циклона, который оказывает воздействие на Камчатку, на севере полуострова была закрыта дорога между двумя поселками.

Ранее более шести тысяч жителей Владивостока остались без электричества.

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