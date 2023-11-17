Неизвестный пытался столкнуть женщину под поезд в метро, ее спасли очевидцы

В Лондоне мужчина пытался столкнуть женщину с платформы под прибывающий поезд. Об этом сообщает The Sun.

Британская транспортная полиция рассказала о мужчине в короткой куртке, который с силой толкал пассажирку метрополитена в сторону путей перед приближающимся поездом. Инцидент произошел еще 6 ноября, но подозреваемый так и не был найден.

Потерпевшая ожидала прибытия поезда, когда к ней подошел другой пассажир, схватил ее за руку и потащил к краю платформы. Она смогла вырваться, но когда поезд показался на станции, злоумышленник вновь попытался столкнуть ее на рельсы.

В происходящее вмешались двое мужчин, и оттащили преступника от него. После этого он поспешил покинуть место происшествия на ближайшем поезде.

Известно, что подозреваемый имеет спортивное телосложение, и ему около 20 лет. Полиция просит горожан помочь в установлении его местонахождения.

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