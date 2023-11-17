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Врач рассказала, о каких проблемах может говорить чувство кома в горле

Врач Чернышова: чувство кома в горле может указывать на рефлюксную болезнь

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Shutterstock

Ком в горле может указывать на наличие заболеваний щитовидной железы или рефлюксной болезни. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, проблемы могут возникнуть, если щитовидная железа увеличена или есть узел.

«Ком в горле может появляться при рефлюксной болезни, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки забрасывается в пищевод», — продолжила врач.

Если после прохождения обследований у человека не были обнаружены проблемы со здоровьем, данный симптом может возникнуть из-за невроза.

«Есть некоторые нервные состояния, когда человек чувствует ком в горле и это лечится приемом специальных препаратов, а также психотерапией. Такой диагноз ставится, когда нет никаких физических причин», — заключила Чернышова.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что першение или чувство кома в горле могут быть симптомами стресса. По ее словам, снизить уровень стресса можно дыхательными упражнениями, прогулками на свежем воздухе, физической активностью.

Ранее врач перечислил повседневные привычки, которые вредят горлу.

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