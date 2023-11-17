После обрушения дома в Астрахани россиян предостерегли от перепланировок

Обрушение части многоэтажного дома в Астрахани связали с ремонтом, который один из жильцов провел в своей квартире. Утверждается, что он повредил несущие конструкции в здании. В подобных домах вообще нельзя менять пространство с помощью стен, так как все они являются несущими или самонесущими, предупредил главный архитектор АО ВДНХ Сергей Соколов.

«Желательно, чтобы перепланировка в жилых домах не происходила. Лучше покупать такую квартиру, которая вам нужна, — сказал он в беседе с телеканалом «360». — Мы же не можем взять машину, отрезать крышу и получить кабриолет. Хочешь кабриолет — покупай кабриолет, хочешь внедорожник — покупай внедорожник. Так же и с квартирой».

Проводить перепланировку можно в очень редких случаях и только при получении разрешительных документов и согласования, подчеркнул Соколов. В России этого правила не придерживаются, перепланировку проводят массово, считает эксперт.

«Например, въезжает [в дом] новый жилец, начинает ломать стены. Он права не имеет этого делать. Законы для этого есть, к сожалению, никто их не контролирует», — констатировал архитектор.

Напомним, накануне вечером в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома, в котором три года назад проводился капремонт. Эвакуировали более 200 человек, есть один летальный случай. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Минстрое обрушение части дома связали с недосмотром надзорных органов.