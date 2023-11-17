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Россиянам назвали продукты, которые доводят до тромбоза

Врач Гинзбург: сладкая газировка и бобовые сгущают кровь и провоцируют тромбоз

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Shutterstock

Существуют группы напитков и продуктов, которые сгущают кровь и приводят к тромбообразованию. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с АиФ.

По словам специалиста, осторожнее стоит быть с тремя видами напитков и продуктов, чтобы не столкнуться с тромбообразованием. Так, сгущают кровь сладкие напитки (газировки всех видов и пакетированные соки и морсы), соленые напитки (рассолы) и алкоголь всех видов.

Что касается еды, то способствуют сгущению крови ливерная продукция (печень, почки, сердце). Хоть их и рекомендуют есть для улучшения кровообразования, часто субпродукты способствуют загущению крови, повышенному содержанию тромбоцитов и повышают гемоглобин.

Опасны в больших количества бобовые. Они богаты растительными белками, которые увеличивают вязкость крови. Поэтому фасоль и горох лучше не есть при повышенном давлении.

Закрывает список опасных для крови продуктов сахар. Из-за сахара повышается уровень глюкозы в крови и растет выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови и увеличивает риск тромбоза.

Ранее врач рассказала, какой продукт может защитить от рака.

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