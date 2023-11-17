Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская воспитатель оттаскала за волосы ребенка в детском саду

В Красноярске воспитатель оттаскала за волосы двухлетнюю девочку

close
100%
«Новости Красноярска»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Новости Красноярска»

В Красноярске воспитатель детского сада схватила за волосы двухлетнюю девочку — это случайно сняла на камеру мать девочки, которая находилась на улице. Запись опубликовал Telegaram-канал «Новости Красноярска».

На кадрах педагог берет за волосы темноволосую девочку и с силой дергает в свою сторону.

Как рассказала мать ребенка, инцидент произошел 10 ноября в детском саду на улице Линейной. По словам женщины, ее дочь и другая девочка сидели у окна и «мило игрались», так что она решила снять игру на видео, чтобы показать его другим родителям.

«Воспитатель сидела за ноутбуком, не смотрела за детьми, не занята была никакими делами. В какой-то момент она резко схватила дочь за волосы и дернула в сторону полок. А потом резко отпустила, скорее всего, заметив кого-то за окном», — поделилась мать воспитанницы.

После увиденного женщина направилась в детский сад. Там она увидела дочь, которая, по ее словам, плакала. Мать девочки попросила воспитателя объяснить свой поступок. По словам женщины, педагог ответила, что ребенок разбрасывал игрушки и она устала их убирать.

После инцидента мать пострадавшего ребенка написала заявление в прокуратуру. В детском саду в беседе со СМИ ответили, что воспитатель у них больше не работает.

Ранее воспитатель избила двухлетнего ребенка подносом, который он не туда поставил.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий