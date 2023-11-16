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Интервьюеру Путина грозит суд в Германии

Немецкому журналисту Зайпелю грозит суд в Германии

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Global Look Press

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина, грозит судебное разбирательство в Германии после сообщений о «получении гонорара из России». Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший работодатель Зайпеля — телерадиокомпания NDR — объяснила проведение досудебной проверки в отношении документалиста конфликтом интересов.

В пресс-службе компании подчеркнули, что тщательно рассмотрят положение дел и все процессы, которые связаны с заказом и реализацией фильмов, снятых журналистом для NDR. Там подчеркнули, что проверку проведет главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн.

До этого Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Санкции были введены также в отношении президента «Южуралзолото Группа компаний» Константина Струкова, жены миллиардера Алексея Мордашова Марины Мордашовой.

До этого глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявлял, что 13 ноября анонсирует новый пакет санкций против Российской Федерации, в который могут быть включены российские алмазы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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