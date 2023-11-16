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К обрушению части дома в Астрахани мог привести ремонт одной из квартир

Следователи сообщили, что часть дома в Астрахани могла обрушиться из-за ремонта

Причиной обрушения части многоквартирного дома в Астрахани мог стать ремонт в одной из квартир, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что по факту частичного обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

Ранее стало известно, что в обрушившемся доме в Астрахани 15 лет назад падала стена.

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