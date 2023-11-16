Губернатор сообщил о поиске жильцов двух квартир после ЧП в Астрахани

В Астрахани после частичного обрушения пятиэтажного дома ведутся поиски жильцов двух квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Ведем поиск жильцов квартир 46 и 56», — написал он.

По словам главы региона, все остальные жители дома либо вовремя эвакуированы, либо их не было в здании в момент разрушения.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома в Кировском районе города. Перед происшествием местные жители заметили трещину.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

Спасатели начали разбирать завалы. На данный момент власти региона исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.