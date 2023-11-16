Глава Минздрава Астраханской области отправился на место обрушения дома

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин отправился на место обрушения части пятиэтажного жилого дома в Астрахани. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Как говорится в сообщении, на месте ЧП работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи.

«Информация о пострадавших уточняется», — добавляется в сообщении.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что в двух больницах Астрахани подготовлены койки для приема пострадавших.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.