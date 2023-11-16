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Глава Минздрава Астраханской области отправился на место обрушения дома

Глава Минздрава Астраханской области Буркин отправился на место обрушения дома

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин отправился на место обрушения части пятиэтажного жилого дома в Астрахани. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Как говорится в сообщении, на месте ЧП работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи.

«Информация о пострадавших уточняется», — добавляется в сообщении.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что в двух больницах Астрахани подготовлены койки для приема пострадавших.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.

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