Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа предположительная причина обрушения дома в Астрахани

Shot: фундамент рухнувшего дома в Астрахани могло подмыть сточными водами

Обрушение части пятиэтажки в Астрахани могло произойти из-за того, что фундамент подмыли канализационные воды, сообщает Telegram-канал Shot.

«Предварительно, батарея лопнула в четвертом подъезде, после чего подмыло фундамент пятиэтажке», — говорится в сообщении.

По данным канала, дом был построен в 1962 году. До этого жильцы сообщали, что на доме образовалась трещина.

До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что часть жилого дома обрушилась в Астрахани. По данным МЧС, произошло обрушение третьего и четвертого подъезда. Отмечается, что под завалами могут находиться люди.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Осуществляется эвакуация жильцов.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий