Названа предположительная причина обрушения дома в Астрахани

Обрушение части пятиэтажки в Астрахани могло произойти из-за того, что фундамент подмыли канализационные воды, сообщает Telegram-канал Shot.

«Предварительно, батарея лопнула в четвертом подъезде, после чего подмыло фундамент пятиэтажке», — говорится в сообщении.

По данным канала, дом был построен в 1962 году. До этого жильцы сообщали, что на доме образовалась трещина.

До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что часть жилого дома обрушилась в Астрахани. По данным МЧС, произошло обрушение третьего и четвертого подъезда. Отмечается, что под завалами могут находиться люди.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Осуществляется эвакуация жильцов.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.