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Одиночество объявили глобальной проблемой здравоохранения

ВОЗ: вред одиночества для здоровья сравним с выкуриванием 15 сигарет в день

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Depositphotos

Всемирная организация здравоохранения учредила международную комиссию по одиночеству, пояснив что влияние этого социального явления на смертность предстоит детально изучить. Об этом сообщает The Guardian.

»[Одиночество] выходит за рамки границ и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития», — заявил посланник Африканского союза по делам молодежи Чидо Мпемба.

Главный хирург США Вивек Мурти добавил, что последствия влияния одиночества на смертность сравнимы с выкуриванием 15 сигарет в день. По словам журналистов, подобное утверждение стало актуальным после пандемии COVID-19, которая остановила экономическую и социальную активность, повысив уровень одиночества, а также на фоне нового осознания важности этой проблемы.

В ВОЗ также заявили, что для пожилых людей одиночество повышает риск развития деменции на 50%, ишемической болезни сердца — на 30%, а также инсульта.

Комиссия по одиночеству будет работать в течение трех лет.

Самое опасное в одиноком образе жизни — отсутствие человека, который поможет в экстренной ситуации, отмечала директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук. Особо тревожным, по ее словам, является одиночество пожилых людей, поскольку в этом возрасте трудно найти друзей и знакомых.

Ранее психолог объяснила, что люди выбирают жизнь в одиночестве из-за детских проблем.

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