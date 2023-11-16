Электричка сбила студентку, переходившую пути в наушниках

Хирурги больницы имени Джанелидзе в Петербурге спасают жизнь 19-летней девушки, которая попала под электричку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Несчастный случай произошел на станции Волковская в Петербурге, 15 ноября вечером электропоезд сбил 19-летнюю девушку. Петербурженка переходила железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках и не услышала шум поезда.

Машинист, заметивший на рельсах человека, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. По предварительной информации, в основном пострадали ноги девушки: их обрезало по колено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка с ребенком в коляске хотела сократить путь и попала под поезд.