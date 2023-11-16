Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Электричка сбила студентку, переходившую пути в наушниках

«Фонтанка»: в Петербурге электричка сбила девушку, переходившую пути в наушниках

close
100%
Depositphotos

Хирурги больницы имени Джанелидзе в Петербурге спасают жизнь 19-летней девушки, которая попала под электричку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Несчастный случай произошел на станции Волковская в Петербурге, 15 ноября вечером электропоезд сбил 19-летнюю девушку. Петербурженка переходила железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках и не услышала шум поезда.

Машинист, заметивший на рельсах человека, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. По предварительной информации, в основном пострадали ноги девушки: их обрезало по колено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка с ребенком в коляске хотела сократить путь и попала под поезд.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий