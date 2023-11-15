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Финляндия отложила вопрос о перекрытии границы с Россией

МВД Финляндии заявило о переносе на 16 ноября вопроса перекрытия границы с РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Правительство Финляндии не приняло решение по вопросу перекрытия границы с Россией, правительственный совет проведет общее заседание по данному вопросу 16 ноября. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны в своем аккаунте в соцсети Х.

Запланированная на сегодня встреча министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен со СМИ отменена, рассказали в ведомстве.

«Решение правительства по приграничной ситуации будет обсуждено на заседании правительственного совета в четверг, 16 ноября. Пресс-конференция состоится завтра после заседания правительственного совета», — говорится в сообщении.

14 ноября МВД Финляндии заявило, что страна готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, Финляндия решила с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории России на велосипедах. В МИД РФ рассчитывают, что Финляндия откажется от своих намерений.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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